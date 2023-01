Laporta: “Infantino non aveva chiuso alla Superlega, anzi…”

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha parlato del progetto Superlega in un documentario presente sulla piattaforma Apple TV. Il numero uno dei blaugrana, a sorpresa, ha dichiarato che Gianni Infantino (presidente FIFA) era a favore della nuova super competizione europea di natura elitaria. Le parole del dirigente spagnolo: “Gianni Infantino era pronto ad appoggiare la Superlega. Sta sviluppando la sua competizione, un Mondiale per club ma più grande e noi rispettiamo questo progetto perché sembra essere molto attraente ed è stato possibilista nel parlare della Superlega, dimostrando come il presidente della FIFA fosse pronto ad aprire un dialogo con i club”.

Foto: Instagram ufficiale Laporta