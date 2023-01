Tavecchio, il cordoglio dei club della Serie A

Il mondo del calcio è in lutto per la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC dal 2014 al 2017. Il dirigente sportivo e politico italiano si è spento all’età di 79 anni. Tanti club del massimo campionato italiano hanno ricordato Tavecchio pubblicando alcune parole di vicinanza alla famiglia. Di seguito i messaggi di cordoglio dei club della Serie A:

"La Lega Serie A esprime le più sentite condoglianze alla famiglia del Presidente Carlo Tavecchio. Ha dedicato la propria vita al mondo del calcio"

Le parole del Presidente Lorenzo Casini — Lega Serie A (@SerieA) January 28, 2023

Tutta la Società #Atalanta partecipa al dolore dei familiari per la scomparsa di Carlo Tavecchio. pic.twitter.com/ikvcgAul5g — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) January 28, 2023

Il Bologna Fc 1909 esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Tavecchio, Presidente della FIGC dal 2014 al 2017, e rivolge alla famiglia le più sentite condoglianze — Bologna Fc 1909 (@Bolognafc1909) January 28, 2023

Il Presidente Urbano Cairo insieme a tutto il Torino Football Club esprime il cordoglio e la vicinanza alla famiglia Tavecchio per la scomparsa di Carlo Tavecchio, appassionato e orgoglioso uomo di sport, ex Presidente della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti. — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) January 28, 2023

Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e AD Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo Tavecchio, dirigente sportivo ed ex presidente della FIGC 🙏 pic.twitter.com/Jmwkvqn63e — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) January 28, 2023

Il Presidente #Setti e tutto il Club si uniscono al dolore dei famigliari di Carlo #Tavecchio, dirigente del calcio italiano scomparso in queste ore.#HVFC — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) January 28, 2023

Udinese Calcio esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carlo #Tavecchio, presidente della FIGC dal 2014 al 2017.

Da parte del Club le più sentite condoglianze alla sua famiglia. — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 28, 2023

La Fiorentina si unisce al dolore della famiglia di Carlo Tavecchio per la scomparsa dell’ex presidente della FIGC. — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 28, 2023

FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno alla famiglia di Carlo Tavecchio in questo momento di lutto.#FCIM — Inter (@Inter) January 28, 2023

Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono la scomparsa di Carlo Tavecchio e sono affettuosamente vicini alla sua famiglia.🙏 Dirigente sportivo e politico italiano, ex presidente della FIGC, lascia un vuoto enorme nel calcio e in tutti noi. pic.twitter.com/GYdSV4uCyr — AC Monza (@ACMonza) January 28, 2023

Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli si uniscono al dolore della famiglia Tavecchio per la scomparsa di Carlo, Presidente della FIGC dal 2014 al 2017. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 28, 2023

Foto: sito ufficiale FIGC