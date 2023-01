Lutto nel mondo del calcio: è morto Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC

Lutto nel mondo del calcio: è scomparso Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC dal 2014 al 2017. Si dimise in seguito alla debacle di San Siro contro la Svezia, quando gli azzurri non riuscirono a strappare il pass per il Campionato Mondiale di Russia 2018. Dirigente sportivo e politico italiano, Tavecchio si è spento all’età di 79 anni. Lunedì i funerali a Ponte Lambro, sua città natale in provincia di Como.

Foto: sito ufficiale FIGC