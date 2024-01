Taremi: “Sono concentrato solo sulla Nazionale, possiamo vincere la Coppa d’Asia”. E sull’Inter…

Mehdi Taremi – come vi abbiamo anticipato – è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore dell’Inter a partire dalla prossima estate. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale iraniana, il centravanti ha così parlato: “Per me, l’Iran è la principale candidata a vincere il torneo. Sono così concentrato sulla vittoria in Coppa d’Asia– sono le parole riportate da TasnimSport – che non sto pensando a diventare il capocannoniere del torneo. Io la stella della Coppa? Non credo questo torneo abbia delle stelle, la stella almeno per noi è la squadra. E’ l’Iran che può vincere”

Infine, Taremi ha così dribblato la domanda sull’Inter: “Non è il momento per parlarne. Adesso siamo in Qatar per la Nazionale e penso che sia più importante di tutto”.

Foto: Taremi Instagram