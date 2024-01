Taremi e l’Inter per giugno: confermata la traccia di quasi tre mesi fa

Mehdi Taremi in orbita Inter per giugno. Una traccia che confermiamo rispetto a quando avevamo anticipato quasi tre mesi fa: era il 27 ottobre quando raccontammo che difficilmente ci sarebbero stati sviluppi per gennaio, malgrado una tendenza complessivamente diversa. E che comunque l’attuale sessione di gennaio andava seguita per eventuali, altri, spifferi. La posizione del Porto può cambiare, ma per ora il club è intenzionato a trattenere Taremi per l’intera stagione, a costo di perderlo a zero. E l’Inter sta continuando a lavorare in modo proficuo per regalarsi un altro colpo senza esborso per il cartellino. Taremi era in orbita nerazzurra già lo scorso agosto quando l’Inter stava inizialmente decidendo di prendere due attaccanti, invece poi decise di acquistare Arnautovic e soltanto in un secondo momento Sanchez. Ma anche per Taremi c’erano stati contatti proficui che non avevano portato a un’intesa. Tuttavia l’Inter ha continuato a lavorare e sta lavorando per Taremi in nerazzurro… E Taremi ha dato priorità ai nerazzurri.

Foto: Taremi Instagram