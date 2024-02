Taremi domani a Milano per le visite: era Inter (e non Milan) già da agosto. La svolta a ottobre

Mehdi Taremi all’Inter: ci siamo. Domani le visite a Milano per l’attaccante, secondo quanto era stato stabilito lo scorso ottobre quando il club nerazzurro – come anticipato – aveva accelerato non per gennaio ma per il prossimo luglio. Una rincorsa che, se vogliamo, è partita dalla scorsa estate quando Taremi era stato mandato a un passo dal Milan, eppure non siamo andati davvero a un passo dalla definizione della trattativa. Anzi, l’Inter aveva deciso di rinviare un’operazione che aveva provato a fare ad agosto, dopo il naufragio dell’affare Balogun. Poi l’Inter decise di prendere Arnautovic (e più avanti Sanchez…), rinviando l’operazione a zero con l’iraniano del Porto. Una discesa da ottobre, esattamente come da novembre l’Inter è uscita definitivamente allo scoperto per Zielinski, prossima operazione a zero. Pronto un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione, da circa tre milioni più bonus a stagione.

Foto: Instagram Taremi