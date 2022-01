Tare: “Muriqi? Stiamo trattando con il Maiorca per trovare l’accordo”

Il futuro di Vedat Muriqi è sempre più lontano dalla Lazio. Nel pomeriggio vi abbiamo parlato di una trattativa con il Maiorca per l’attaccante kosovaro.

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare ha parlato come la Lazio sia in trattativa con il il club spagnolo, ma manca ancora qualcosa per trovare l’accordo.

“Siamo in trattative con il Maiorca, mana ancora qualcosa per trovare un accordo ” , ha detto Igli Tare a ‘GazetaBlic Sport’.