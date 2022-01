L’indiscrezione: Muriqi-Maiorca, no stop per trovare tutti gli accordi

Muriqi al Maiorca: ci sono margini per arrivare alla definizione. Non è un’operazione completata, quindi bisogna avere un po’ di pazienza, ma siamo entrati nella fase decisiva. Rispetto a ieri, sono stati fatti passi in avanti e proprio in queste ore si cerca di arrivare alla totale quadratura. Il Maiorca è entrato nell’ordine di idee di accettare un diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per la Lazio si tratta di un passaggio fondamentale per sbloccare il mercato in entrata.

Foto: Instagram personale