Il retroscena: Lotito-Tare, rapporti freddi e da chiarire. Fabiani verso la risoluzione a Salerno

La Lazio deve sbloccare il mercato in entrata, dipende dal famoso indice di liquidità. Nel frattempo la Roma in uscita fa registrare operazioni importanti, la Lazio resta ferma. I rapporti tra Lotito e Tare oggi sono freddi: il presidente solitamente non è un tagliatore di teste, ma bisogna ripristinare unità d’intenti, non sono piaciute alcune dichiarazioni recenti, prima di Inter-Lazio. Intanto, nel giro di pochi giorni sarà risolto il contratto tra Angelo Fabiani (il direttore delle promozioni) e la Salernitana. La svolta societaria porterà a un addio nell’area tecnica.

FOTO: Twitter Lazio