Tare alla Bild: “Kostic? Avevo già informato l’Eintracht una settimana fa”

Ai microfoni dei tedeschi di Bild.de, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato così della vicenda Kostic: “Sono rimasto sorpreso che ora si dica da Francoforte che Kostic non è sul mercato e che non è una questione di prezzo. Prima mi sembrava diverso. Non ho avuto l’impressione dai colloqui che Kostic non fosse autorizzato a lasciare il club. Saremmo stati disposti a negoziare di nuovo sul prezzo. Ma non si è arrivati ​​a questo”. Tare continua: “Sei o sette giorni fa ho già informato Markus Krösche che volevamo prendere Kostic. Ci è stato poi chiesto di fare un’offerta scritta. Lo abbiamo confermato via e-mail, come richiesto. Poi è stato pubblicamente dichiarato che non c’era nessuna offerta”.

Foto: Twitter Lazio