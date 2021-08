Ds Eintracht su Kostic: “Ha sbagliato, non ci faremo mettere sotto pressione”

Il ds dell’Eintracht Francoforte, Markus Krösche, ha parlato di Filip Kostic a Sky Germania prima della trasferta di Bundesliga con l’Arminia Bielefeld. Queste le sue dichiarazioni, riportate dal portale tedesco zeit.de: “Pianifichiamo il futuro con Filip, è parte importante della nostra squadra. Ma la strada che ha intrapreso negli ultimi giorni è sbagliata. Non ci lasceremo mettere sotto pressione!”, ha sottolineato il direttore sportivo.

“Non ci si comporta così dopo tanti bei momenti passati insieme”, ha proseguito Krösche.

E sull’offerta della Lazio? “Non c’è un prezzo del cartellino, a volte le persone commettono degli errori. Filip è un bravo ragazzo che ha fatto tanto per questo club. Non so cosa lo abbia spinto ad agire così, ma è la strada sbagliata“.

Ricordiamo che ieri Kostic non si è presentato all’allenamento e non è partito con la squadra per la gara odierna. Per Sarri è la prima scelta da mesi (alternativa è Zaccagni e magari qualche altra pista straniera), vedremo se dopo le parole del ds tedesco ci saranno altri sviluppi.

