Taranto in C: l’entusiasmo dei tifosi al ritorno della squadra. Il video

Vi abbiamo mostrato le immagini della festa dei tifosi del Taranto per il ritorno in C, arrivato oggi con la vittoria per 3-2 sul campo del Lavello. Il club pugliese ha trionfato nel girone H di Serie D e ricalca il palcoscenico della C dopo la sua ultima apparizione che risale al 2016-17. Ecco in copertina il video dell’accoglienza riservata alla squadra, vista dal pullman dei giocatori.