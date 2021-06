Il Taranto torna in Serie C: la festa dei tifosi. Il video

Il Taranto torna in Serie C, vinto il girone H di Serie D con il successo odierno sul Lavello. Grande festa in città, una vera e propria liberazione per i tifosi pugliesi che mancavano in C dal 2016-17 e ricordavano con amarezza le due finali playoff perse nelle stagioni successive.

I rossoblù erano andati in svantaggio per 1-0 contro il Lavello, ma Corado, Rizzo e Santarpia hanno ribaltato il risultato per il 3-2 definitivo.

In copertina il video dei festeggiamenti.