Taison-Roma, l’agente conferma: “Dialoghi in corso. Con lo Shakhtar…”

Fabricio Dornelles, agente dell’esterno offensivo dello Shakhtar Donetsk Taison, ha parlato ai microfoni di romapress.net confermando l’interesse del club giallorosso nei confronti del suo assistito (come già riferito). Queste le sue dichiarazioni: “Ci sono dei dialoghi in corso, la Roma è interessata ed è possibile che l’operazione possa essere definita in questa settimana. Con lo Shakhtar non abbiamo ancora parlato del prezzo”.

Foto: Twitter Champions League