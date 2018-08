Roma-Taison, contatti continui. E intanto Promes esce dalla Champions

Dopo gli indizi social delle scorse ore, sono andati avanti i contatti tra la Roma e Taison. Il nome del brasiliano è finito sul taccuino dei giallorossi, che cercano un’opportunità per aumentare la qualità sulle corsie offensive di Di Francesco. E Taison, di proprietà dello Shakhtar, sia per le qualità tecniche sia per i costi contenuti dell’operazione, rispecchia alla perfezione il profilo che cerca Monchi. Intanto Quincy Promes, altro nome in orbita Roma, in serata ha salutato la Champions League, con il suo Spartak Mosca che ha alzato bandiera bianca contro il Paok nel secondo turno preliminare. Taison e Promes, due situazioni da monitorare con attenzione in questi ultimissimi giorni di mercato.

Foto: Twitter Champions League