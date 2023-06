Tabbiani pronto per il Catania: risolto il contratto con il Fiorenzuola. Il comunicato ufficiale

Luca Tabbiani è, come anticipato già dalla scorsa settimana, il primo nome per la panchina del Catania. La trattativa può adesso decollare definitivamente dopo la risoluzione del contratto tra l’allenatore il Fiorenzuola. Ecco il comunicato del club:

“U.S. Fiorenzuola comunica di aver trovato un accordo in data odierna per la conclusione consensuale del rapporto di collaborazione che la legava al proprio allenatore Luca Tabbiani. Arrivato in Val d’Arda nella stagione 2019/2020, Mister Tabbiani in 4 stagioni con il Fiorenzuola è riuscito ad ottenere una storica Promozione in Serie C nella stagione 2020/2021, oltre a due salvezze dirette in Lega Pro (2021/2022 e 2022/2023) e un secondo posto in Serie D nella stagione 2019/2020 purtroppo interrotta per la pandemia Covid-19. Nelle sue 137 panchine complessive in U.S. Fiorenzuola, Luca Tabbiani è riuscito a collezionare 58 vittorie, riuscendo a creare un ciclo tra i migliori della storia recente rossonera con l’identikit di un gioco sempre propositivo e con squadre di età media bassa. Rapporti che sono andati anche oltre il rettangolo di gioco, con tutta la società Fiorenzuola che è riuscita ad instaurare legami di stima ed amicizia con Mister Tabbiani che perdureranno nel corso degli anni. Dall’esordio al Velodromo Pavesi con la vittoria per 2-0 sul Breno in Serie D 2019/2020, passando per la vittoria sul Rimini F.C. nella primavera 2021 che ha poi portato alla vittoria della Serie D sul campo del Sasso Marconi a giugno dello stesso anno; ricordi vivi che passano tra la Serie D e la Serie C, con l’impresa al debutto sul campo della Feralpisalò in inferiorità numerica, la vittoria sulla Juventus Next Gen che ha sancito la prima salvezza senza passare dai playout o la vittoria sulla Reggiana per 5-0 in questa stagione, in un girone di andata condotto oltre ogni aspettativa. Tutta la società U.S. Fiorenzuola 1922 intende ringraziare Luca Tabbiani per il lavoro svolto in queste 4 stagioni di alto livello, augurandogli il meglio per il proprio futuro sportivo e personale”.

Foto: Facebook Fiorenzuola