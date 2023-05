Esclusiva: Catania, avanza Tabbiani per la panchina

Il patron Pelligra ha giustamente grandi ambizioni per il Catania che non può ritenere la Serie C da poco conquistata in linea con blasone e tradizione. Quindi ci sarà un programma competitivo in modo da poter tentare subito una nuova scalata. Capitolo allenatore: diversi profili sono stati valutati, anche Paolo Bianco che – come anticipato nei giorni scorsi – ha ormai accettato la proposta del Modena. Nelle ultime ore ore sta avanzando la candidatura di Luca Tabbiani, reduce da un buonissimo lavoro alla guida del Fiorenzuola. Il profilo di Tabbiani intriga non poco, se dovesse essere privilegiata la linea giovane le sue percentuali potrebbe essere sempre più alte.

Foto: sito Catania