Tabbiani e il Catania: siamo in dirittura 20 giorni dopo

Il Catania ripartirà da Luca Tabbiani. Un nome a sorpresa che vi avevamo anticipato il 25 maggio quando il Catania, dopo la promozione in Serie C, era alla ricerca di un allenatore per continuare la propria scalata per tornare sui palcoscenici in linea con il suo blasone. Tabbiani è sempre stato il nome in cima alla lista del patron Pelligra e, dopo una rincorsa durata venti giorni, il tecnico ligure è pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina del Catania.

Foto: Facebook Fiorenzuola