Szczęsny su Pogba: “Sarei felice di rivederlo a Torino. Quando sta bene è fortissimo”

Paul Pogba è vicinissimo al ritorno alla Juventus, una rincorsa iniziata il 14 dicembre. A parlare del francese ci pensa dal ritiro della Polonia Szczesny che è pronto a riaccoglierlo: “Sarei felice di rivedere Pogba con la maglia della Juventus. Nella sua precedente esperienza in bianconero ha fatto benissimo, sarebbe un’ottima aggiunta alla rosa”. Il portiere polacco aggiunge: “Forse negli ultimi due anni non ha avuto costanza anche a causa degli infortuni che non lo hanno aiutato ma quando è in forma è uno dei migliori al mondo”

Foto. Sito Ufficiale Juventus