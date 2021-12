Esclusiva: Juve-Raiola, dialoghi per Gravenberch. Su Pogba e De Ligt…

Un centrocampista e un attaccante. La Juve vorrebbe essere operativa già a gennaio, dipenderà molto dalle cessioni (Arthur e Ramsey in testa), ma intanto c’è stata una cena di lavoro tra Raiola e Nedved. La Juve ha espresso il gradimento per Ryan Gravenberch, 20 anni il prossimo maggio, stellina dell’Ajax con contratto in scadenza nel 2023. Insomma, un impegno non lungo (anche se gli hanno offerto il rinnovo) e si può provare già a un anno e mezzo dalla scadenza.

Alla Juve piace molto, per struttura fisica, personalità e doti tecniche: tutto questo dopo aver memorizzato, da tempo, la quasi impossibilità di andare su Tchouameni del Monaco. Nella lista per il centrocampo c’è anche Zakaria, in scadenza con il Borussia Moenchengladbach e seguito da diverse big. Anche Gravenberch piace alle inglesi e al Barcellona, ma Raiola può essere un alleato. Ricordiamo che Il classe 2002 è all’Ajax da quando aveva 10 anni e che è stato il più giovane calciatore ad esordire in Eredivisie e il più giovane a segnare il primo gol (entrambe le cose accaddero nel 2018). Di sicuro è un profilo da seguire. La Juve si è informata su Pogba, vecchio e costosissimo sogno, e ha fatto un punto su De Ligt, pilastro del presente e del futuro ma senza trascurare eventuali “follie” da parte di qualche club interessato al centrale olandese.

Foto: Twitter personale Gravenberch