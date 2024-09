Szczesny sempre più blaugrana. La prossima settimana potrebbe arrivare l’ufficialità

In un articolo di ieri mattina, vi abbiamo parlato di un possibile clamoroso ripensamento sul ritiro da parte di Wojciech Szczęsny, sedotto dall’offerta pervenutagli dal Barcellona. Nelle ultime ore, sempre El Chiringuito TV ha aggiunto che la firma da parte del portiere ex Juve potrebbe giungere addirittura nella prossima settimana. Le prossime ore saranno cruciali, dato che il portiere polacco dovrà decidere in via definitiva se accettare o meno l’offerta della squadra di Flick, vittima del grave infortunio di Ter Stegen. Sul tedesco, si è espresso lo stesso Wojciech Szczęsny, intervistato a Marbella (località in cui è in vacanza con la famiglia) da Mundo Deportivo.“Spero solo che Marc si riprenda presto, è un buon amico e un grande portiere e gli auguro il meglio. Questa è l’unica cosa che posso commentare”, da detto il classe ’90.

Foto: Instagram Szczesny