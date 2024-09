Barcellona, idea Szczęsny per sostituire l’infortunato Ter Stegen

Dopo aver annunciato il ritiro poche settimane fa, per Wojciech Szczęsny potrebbe aprirsi una porta inaspettata. Secondo El Chiringuito e alcune fonti polacche, il portiere ex Juve potrebbe staccare i guantoni dal chiodo e tornare in campo con la maglia del Barcellona, per sostituire l’infortunato Ter Stegen. Il classe ’90 potrebbe quindi rivedere tutti i suoi piani e le prossime ore saranno per lui incredibilmente determinanti. In un articolo di ieri, avevamo approfondito l’interesse dei blaugrana anche per il profilo di Navas, svincolato e alla ricerca di una nuova squadra dopo l’esperienza al PSG.

Foto: Instagram Szczesny