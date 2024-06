Szczesny e l’Arabia: gli indizi chiari di una settimana fa e l’Al Nassr in chiusura

Szczesny ha dato tanto alla Juventus, ma non era vero che avrebbe detto no a qualsiasi offerta pur di restare in bianconero. E che avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di offerta economica perché aveva deciso di andare a fine contratto. Con l’arrivo di Di Gregorio e le scelte diverse di Thiago Motta alla fine il portiere polacco ha capito che sarebbe stato inutile tirare la corda. Una settimana fa avevamo svelato la possibilità di andare in Arabia o in Inghilterra, tutto questo perché Szczesny avrebbe preferito chiaramente la Premier ma non avrebbe chiuso le porte all’Arabia. A fare la differenza è stato Cristiano Ronaldo che lo ha invitato a riflettere bene sulla proposta dell’Al Nassr. Ieri sera vi abbiamo svelato l’offerta da 5 milioni in arrivo per il cartellino e la Juve che scaricherebbe 13 milioni lordi di ingaggio. Siamo davvero a un passo dalla chiusura. Foto: Instagram Szczesny