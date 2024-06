Esclusiva: Szczesny valuta l’addio. In arrivo due offerte

Szczesny ha dimostrato di essere un portiere molto affidabile, ma con l’arrivo di Thiago Motta esiste la necessità di avere uno specialista che sappia giocare bene con i piedi. E la Juventus lo ha individuato da tempo in Di Gregorio, raggiungendo un’intesa con il Monza. Szczesny ha un contratto con la Juve che scade nel 2025, non ha mai aperto alla cessione, ma nelle ultime ore ha intuito che restare senza la fiducia del club non avrebbe senso. E per la prima volta si è detto disponibile a considerare altre proposte, sono in arrivo due offerte da Premier e Arabia.

Foto: instagram Szczesny