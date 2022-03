Svilar aveva scelto la Roma. E ha confermato

Mile Svilar aveva scelto la Roma lo scorso 4 marzo, secondo quanto anticipato da una fonte portoghese. E il portiere belga classe 1999 ha confermato la sue scelte, ben oltre alcune ricostruzioni italiane che evidentemente non hanno trovato conferma. È stato messo un pathos inutile su una notizia talmente chiara che bisognava soltanto aspettare il normale decorso. Per la Roma un investimento su un portiere dalle qualità riconosciute. Svilar per Mourinho, i giallorossi pensano al futuro.

Foto: Twitter Benfica