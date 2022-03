Dal Portogallo: Roma a un passo dal portiere Svilar a parametro zero

La notizia è del Correio de Manha è della notte e le fonti – come sempre – vanno citate nel dettaglio. Ci riferiamo a Mile Svilar, portiere belga classe 1999 in scadenza di contratto con il Benfica. Al punto che la Roma starebbe studiando una soluzione per garantire al Benfica almeno una percentuale sulla futura rivendita.

In Portogallo sono sicuri di un’operazione completata. E c’è un particolare che non sfugge: Mourinho esaltò Svilar ai tempi del Manchester United, quando lo sfidò in Champions e parlò di un portiere autentico “fenomeno”. Adesso potrebbe esserci il suo zampino all’interno di un’operazione – Svilar alla Roma – che in Portogallo danno ai dettagli.

Foto: Twitter Benfica