Suslov e Duda in pressing per Bozenik al Verona

Dopo la cessione di Djuric al Monza, l’Hellas Verona vuole regalare un nuovo centravanti. Come anticipato, il club scaligero ha messo nel mirino Robert Bozenik, prima punta classe 1999 che sta facendo molto bene con il Boavista. Bozenik è slovacco come Suslov e Duda, c’è concorrenza, ma il Verona ha già offerto 3,5 milioni per il cartellino, oggi è la prima scelta. Attaccante moderno, potente fisicamente e abile nel fraseggio con la squadra. Non è molto veloce, ma ha molta potenza nelle gambe, che gli permette anche di colpire dalla distanza con abbinando potenza e precisione. Classe 1999, Bozenik è nato e cresciuto nello Zilina dove ha esordito in prima squadra il 13 settembre 2017 in occasione del match di Slovenský Pohár vinto 11-0 contro lo Závažná Poruba, trovando anche la prima rete in carriera. Il 27 gennaio 2020 viene acquistato per 4 milioni di euro dal Feyenoord. In Olanda le cose non vanno come previsto, Bozenik trova poco spazio e il Feyenoord decide di cederlo in prestito. Nella stagione 2021-22 vola in Germania, dove indossa la maglia del Fortuna Sittard trovando 2 gol in 20 presenza. L’anno successivo, una volta rientrato in Olanda, viene girato – nuovamente in prestito – al Boavista. Per Bozenik arrivano 27 presenze e 4 reti considerando tutte le competizioni. Numeri e prestazioni che valgono la conferma. Infatti, nell’estate 2023 il Boavista esercita l’opzione di riscatto facendo firmare a Boženík un contratto triennale. Una fiducia subito ripagata dal centravanti slovacco. E all’esordio stagionale in Primeira Liga cala la doppietta per la vittoria per 3-2 sul Benfica. Al momento il suo bottino è di 9 gol in 23 presenze stagionali.

Foto: Instagram Bozenik