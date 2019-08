Supercoppa portoghese: trionfa il Benfica, Sporting asfaltato 5-0! E Bruno Fernandes…

Il Benfica si aggiudica la Supercoppa di Portogallo. Le aquile sbancano l’Estádio Algarve con un roboante 5-0 nella finalissima contro lo Sporting di Lisbona: a segno Rafa Silva, due volte Pizzi, Grimaldo e

Chiquinho. Al ridosso del 90′ lo Sporting resta anche in 10 uomini per l’espulsione di Doumbia. Al triplice fischio esplode la festa Benfica, mentre per Bruno Fernandes – salvo sorprese – si è trattata dell’ultima gara con la maglia dello Sporting, prima di iniziare la nuova avventura lontano da Lisbona, come vi abbiamo raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Benfica