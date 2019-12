Super Roma: poker a Firenze. Per Montella (già in bilico) un’altra figuraccia

Una super Roma sbanca il “Franchi” e consolida il quarto posto in classifica. La squadra di Paulo Fonseca, nell’anticipo della 17esima giornata di Serie A, schianta la Fiorentina con un sonoro 4-1 al termine di una gara controllata per quasi tutto l’arco dei novanta minuti. Dzeko sblocca la contesa al 19′ del primo tempo con una zampata sotto porta su assist di Zaniolo, due minuti dopo arriva il raddoppio con una perla di Kolarov su punizione. Al 34′ Badelj accorcia le distanze approfittando di una dormita della difesa giallorossa, ma nella ripresa la Roma dilaga: prima Pellegrini (autore di una grande partita) e poi Zaniolo chiudono i giochi fissando il punteggio finale sul 4-1. La squadra di Fonseca vola e si tiene stretta il quarto posto (per il momento a -1 dalla Lazio terza); per Montella (già in bilico nelle scorse settimane) un’altra figuraccia che compromette ulteriormente la sua posizione sulla panchina viola.

Sampdoria-Juventus 1-2 (Caprari – Dybala, Ronaldo)

Fiorentina-Roma, venerdì 20 dicembre 1-4 (Badelj – Dzeko, Kolarov, Pellegrini, Zaniolo)

Udinese-Cagliari, sabato 21 dicembre, ore 15.00

Inter-Genoa, sabato 21 dicembre, ore 18.00

Torino-Spal, sabato 21 dicembre, ore 20.45

Atalanta-Milan, domenica 22 dicembre, ore 12.30

Lecce-Bologna, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Parma-Brescia, domenica 22 dicembre, ore 15.00

Sassuolo-Napoli, domenica 22 dicembre, ore 20.45

Lazio-Hellas Verona, mercoledì 5 febbraio 2020

CLASSIFICA: Juve 42; Inter 39; Lazio 36; Roma 35; Cagliari 29; Atalanta 28; Parma 24; Napoli, Torino, Milan 21; Verona, Bologna, Sassuolo 19; Fiorentina 17; Lecce, Udinese, Sampdoria 15; Brescia 13; Genoa 11; Spal 9.

Foto: Twitter ufficiale Roma