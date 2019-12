Kolarov, una sentenza su punizione: terzo gol in stagione, solo Messi ha fatto meglio

Si scrive Aleksandar Kolarov, si legge sentenza. Il serbo della Roma è quasi infallibile sui calci piazzati nei pressi dell’area di rigore, tanto da aver segnare ben tre reti in questa stagione. L’ultima vittima dell’ex City è la Fiorentina: punizione dal limite, mancino d’autore che ha scavalcato la barriera e palla sotto al sette con Dragowski immobile. Terzo sigillo su punizione per Kolarov: in Europa, tra i top-5 campionati, solo Lionel Messi ha fatto meglio con quattro reti.

Foto: Twitter ufficiale Roma