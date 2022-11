Accordo in 48 ore. Lunedì scorso vi avevamo parlato della scelta a sorpresa del Perugia di fare arrivare in Umbria Aljaz Struna, difensore sloveno di 32 anni. Una vecchia conoscenza di Castori che lo aveva avuto a Carpi e che lo aveva chiesto. Struna è in buone condizioni, può essere utile in una stagione così complicata, sarà tesserato, tutto ok nel giro di 48 ore.

Foto: twitter Palermo