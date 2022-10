L’indiscrezione: Struna è a Perugia, test prima del tesseramento

Sorpresa per il Perugia che vive un momento complicato. Da stamattina è in Umbria il difensore centrale sloveno Aljaz Struna, 32 anni compiuto lo scorso agosto. Una vecchia conoscenza di Castori che lo aveva avuto a Carpi. Reduce da una stagione con il Montreal e dopo una precedente esperienza con Houston, Struna è svincolato da diversi mesi. Se dovesse superare il periodo di prova per verificare le sue condizioni, sarà tesserato.

Foto: Houston Dynamo Twitter