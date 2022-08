Stroppa su Monza-Udinese: “Sensi non ha lavorato con la squadra. Cragno? Avanti con Di Gregorio”

Alla vigilia della sfida contro l’Udinese, l’allenatore del Monza, Giovanni Stroppa, è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico, tra gli altri temi, ha parlato anche di Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter in prestito ai brianzoli, e dell’ex nerazzurro, Michele Di Gregorio: “È arrivato il momento di Cragno e di Sensi? Su Sensi ci sto pensando, ma in questa settimana non ha lavorato con la squadra, vediamo. La scelta di Di Gregorio la porto avanti”.

Foto: Twitter Monza