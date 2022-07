Sensi al Monza: “Felicissimo di essere qui, convinto da tutto il progetto”

Stefano Sensi dopo un passato burrascoso all’Inter, per via dei tanti infortuni che gli sono capitati, ha disputato l’ultima stagione con la maglia della Sampdoria. Tornato all’Inter il club nerazzurro ha deciso di mandarlo nuovamente in prestito. Ecco dunque che la nuova avventura del centrocampista azzurro si chiama Monza. Nella giornata odierna, il giocatore sta sostenendo le visite mediche e all’arrivo nella struttura ha commentato cosi questa sua nuova sfida. “Sono molto felice, molto contento e non vedo l’ora di iniziare. Cosa mi ha convinto del progetto Monza? Tutto, tutto. Se ho sentito Galliani e Stroppa? Sì, ho avuto modo di parlarci”.

Foto: Instagram personale