Luca Strizzolo dalla Cremonese al Modena in prestito con diritto di riscatto. Era un nome in lista come anticipato lo scorso 25 dicembre, con ulteriore conferma nei giorni successivi. Al Modena era stato accostato Forte, ma non c’erano i margini, mentre la trattativa per Strizzolo è andata ufficialmente in porto.

Foto: Sito Web Modena