L’indiscrezione: Modena, sempre più Strizzolo per l’attacco

Un attaccante per il Modena, appartiene alla lista dello scorso 25 dicembre. In quella lista il sogno Forte era già tale per le richieste del Benevento (occhio sempre al Frosinone dopo il sondaggio del Pisa), ma un posto in evidenza era quello di Luca Strizzolo in uscita dal Perugia. Notizia che abbiamo confermato ieri, c’è lui in pole per l’attacco del Modena, in chiaro vantaggio su Daniel Ciofani.

foto: profilo Twitter Modena