Strandberg atteso per le visite: poi la firma con la Salernitana

Nessuna sorpresa. Come raccontato ieri sera, la Salernitana ha preso Stefan Strandberg, difensore norvegese svincolato che domenica compirà 31 anni. Nel suo passato anche il Trapani, un profilo avallato da Castori. Nelle prossime ore Strandberg sarà in Italia per visite e firma: contratto di un anno con opzione.

Foto: Twitter FC Ural