Due operazioni calde in casa Salernitana: è fatta per il difensore norvegese Stefan Strandberg, classe 1990 e svincolato, contratto annuale con opzione.

Per quanto riguarda l’attacco si pensa a Massimo Coda, il classe 1988 pensa ad un grande ritorno, ricordiamo che Coda ha un contratto con il Lecce che scade il 30 giugno 2022.

Foto: sito Lecce