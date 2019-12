Stramaccioni: “L’Inter può battere il Barcellona, San Siro dà una marcia in più. Futuro? Nessuna offerta dall’Italia”

L’ex tecnico dell’Inter, Andrea Stramaccioni, è tornato in Italia dopo la fine del rapporto di lavoro con il club iraniano dell’Esteghlal. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore ha parlato anche del big match di San Siro di domani tra i nerazzurri e il Barcellona: “Il mio nome anche nel resto del mondo viene associato all’Inter. Mi dà una grande gioia vederla lì in vetta, domani sera si gioca una grande partita, ma sono fiducioso perché San Siro dà una marcia in più. Anche con una big come il Barcellona l’Inter a San Siro può tutto”.

Futuro

“Offerte dall’Italia? Voglio chiarire questa cosa perché qualche maligno aveva detto che dietro la mia scelta c’era la volontà di accettare qualche offerta, ma non è assolutamente vero. Io all’Esteghlal tornerei domani per continuare il mio lavoro e per quei tifosi straordinari”.

