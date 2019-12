Ufficiale: matrimonio finito tra Stramaccioni e l’Esteghlal. Risoluzione per giusta causa

Un rapporto turbolento che è giunto oggi alla conclusione. Andrea Stramaccioni non è più l’allenatore dell’Esteghlal. Nonostante il primo posto nel campionato nazionale, non è mai sbocciato l’idillio tra il mister italiano ed il club. L’ex Inter ha ufficialmente risolto il contratto che lo legava alla società iraniana. Una risoluzione arrivata per giusta causa per gravi inadempimenti contrattuali del club, relativi ai pagamenti.