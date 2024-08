Roma, ora restano gli svincolati: valutati Hermoso e Hummels

Dopo le visite mediche non passate da Danso e la pazienza finita di Djaló, la Roma è ancora alla caccia di un difensore centrale da regalare a Daniele De Rossi. E, adesso, non restano che gli svincolati. Dopo le voci delle scorse settimane, potrebbero tornare di moda Mario Hermoso e Mats Hummels. Ma c’è solo il club giallorosso sulle loro tracce. Infatti, sul difensore ex Atletico Madrid è forte l’interesse anche del Galatasaray, ma la Roma è in pressing.

Foto: Instagram Hermoso