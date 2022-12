Sticchi Damiani sicuro: “La salvezza è alla portata, continuiamo a crescere”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, crede nella salvezza dei salentini e lo ha confermato ai microfoni di Sportitialia: “È stato un anno bellissimo, con una squadra che ha battuto tanti record. Però siamo qui oggi anche a pensare a risolvere il problema del domani. Qui si è formato un gruppo d’acciaio con valori estremamente importanti, un gruppo compatto con valori rigorosi per cui se dovesse entrare qualcuno deve avere la stessa voglia altrimenti rischiamo di rovinare tutto. Il direttore Corvino sa bene di cosa abbiamo bisogno, la squadra è stata costruita bene in estate, difficilmente è migliorabile, non ci servono nomi altisonanti. La salvezza è fattibile se continuiamo nel percorso di crescita che stiamo facendo, la Serie A è una bestia terribile e lo ricordiamo tutti i giorni ai nostri ragazzi”.