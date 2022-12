Ufficiale: Lecce, Gallo ha rinnovato fino al 2026 con opzione

Rinnovo in casa Lecce, Antonino Gallo prolungato il suo contratto fino a giugno 2026 con opzione per un ulteriore stagione. L’ufficialità è arrivata direttamente sui canali social del club giallorosso: “L’U.S.Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale, in scadenza il 30 giugno 2024, con l’esterno difensivo Antonino Gallo, fino al 30 giugno 2026 opzione per la stagione sportiva 2026/27“.

Foto: Instagram Gallo