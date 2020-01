Sticchi Damiani conferma: “Deiola? Contiamo di chiudere a breve. Su Djidji e Saponara…”

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky confermando l’operazione Deiola che vi abbiamo anticipato: “Sì, stiamo trattando con il Cagliari, contiamo di chiudere in questa settimana. Djdjdi e Saponara vicini? Sono delle possibilità, non le uniche. La società è pronta a fare uno sforzo, cercheremo di accontentare le richieste dell’allenatore. Dobbiamo intervenire il prima possibile sul mercato, così come cercheremo di risolvere il prima possibile i problemi fisici di alcuni giocatori. Voglio dare a Liverani un organico ancora più completo”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari