Esclusiva: Lecce, in arrivo Deiola dal Cagliari

Operazione ormai in dirittura. Il Lecce si prepara ad accogliere il centrocampista Alessandro Deiola, classe 1995, una trattativa che sta per essere definita, c’è già il placet del Cagliari. Su Deiola il Lecce stava lavorando da giorni, la formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, si tratta di dettagli. Anche il Brescia ha provato a inserirsi ma il Lecce è in chiusura. Il club continua sempre a seguire con interesse i profili del difensore Djidji e del trequartista Saponara.

Foto: Cagliari Twitter