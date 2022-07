Sterling saluta con una lettera: “È stato un onore indossare la maglia del Manchester City”

Dopo sette anni termina l’avventura di Raheem Sterling al Manchester City. Il Chelsea aspetta l’attaccante inglese che però prima ci ha tenuto a salutare il club di Manchester con una lettera:

“Sette stagioni, undici trofei importanti, una vita di ricordi. Allo staff tecnico che ha avuto un ruolo importante nel mio sviluppo nel corso degli anni, ai miei compagni di squadra che sono diventati più di quelli con cui condivido un campo, allo staff del backroom, allo staff dell’ufficio, ai tifosi che hanno instancabilmente supportato la squadra e a tutti coloro che sono coinvolti con il Manchester City, il mio rispetto per voi non potrebbe essere più grande. Che viaggio è stato. Sono grato per gli alti e bassi. Poiché sono i bassi che, a volte, hanno messo alla prova la mia forza e determinazione, e mi hanno permesso di stare qui di fronte a voi come la migliore versione possibile di me stesso. Sono arrivato a Manchester a 20 anni, oggi parto da uomo. Grazie per il vostro infinito supporto. È stato un onore indossare la maglia del Manchester City”.

Foto: Sterling Twitter UCL