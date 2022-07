Chelsea, accordo con il City per Sterling

Raheem Sterling sarà un nuovo giocatore del Chelsea. Come anticipato il 19 giugno, nelle scorse ore i blues di Todd Boehly e il Manchester City hanno trovato l’accordo definitivo per sancire il passaggio a Londra dell’esterno inglese, che verrà pagato 50 milioni di sterline. Per Sterling contratto di cinque anni con opzione di rinnovo per un anno ulteriore.

Come riporta The Athletic, l’esterno ora svolgerà le visite mediche a Londra già nei prossimi giorni e in seguito volerà negli Stati Uniti per unirsi alla tournée estiva della squadra di Thomas Tuchel.

Foto: twitter City