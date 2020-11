Stephan: “La delusione per il risultato finale è grande, non meritavamo la sconfitta. Ma il calcio è questo”

Julien Stephan, tecnico del Rennes, ha analizzato così la sconfitta per 2-1 in casa contro il Chelsea a RMC Sport: “Provo grande delusione per il risultato finale, soprattutto per i miei calciatori che per 75′ hanno sfoderato una super prestazione. Abbiamo messo in difficoltà un avversario forte e non meritavamo di perdere nel finale. Ma il calcio è questo, loro sono stati più efficaci”.

Foto: Footmercato