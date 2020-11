Champions: Chelsea e Siviglia agli ottavi, vittorie all’ultimo respiro

Il quarto turno del Gruppo E di Champions League si è giocato alle 18.55, vittoria sofferta del Chelsea a Rennes e del Siviglia a Krasnodar, due successi agguantati nei minuti finali e capaci di regalare la qualificazione anticipata ai due club.

Tra Rennes e Chelsea nel primo tempo Hudson-Odoi sblocca la gara al 22′ per gli ospiti, da quel momento in poi il Rennes inizia a prendere campo e fiducia alla ricerca del pari. I blues sembrano resistere ma su un calcio d’angolo si fanno trovare impreparati e Guirassy segna l’1-1 a soli cinque minuti dal termine, è il primo gol subito dal Chelsea nella competizione.

Il guizzo vincente arriva al 91esimo con Werner che fallisce una grande occasione davanti al portiere Gomis, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto di testa Olivier Giroud, entrato al 70′. Un gol bello e complicato per l’attaccante francese che in settimana aveva parlato di un possibile addio ai londinesi per avere più spazio.

A Krasnodar il Siviglia la sblocca dopo soli 4′ con Rakitic, a inizio secondo tempo i russi rispondono con la rete di Wanderson, ma il Siviglia trova i tre punti con El Haddadi al 95esimo.

Entrambe le squadre sono qualificate per gli ottavi di finale con due partite d’anticipo, la classifica vede Chelsea e Siviglia a 10, Krasnodar e Rennes a 1 punto.

Foto Giroud: Twitter Europa League