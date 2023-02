Stellini: “Conte ha sottovalutato il decorso post operatorio, gli serve tempo”

Christian Stellini, vice-allenatore del Tottenham, ha parlato delle condizioni di salute di Antonio Conte in conferenza stampa, dopo lo stop annunciato nella giornata di ieri del tecnico azzurro, sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea. Conte era tornato a dirigere gli Spurs in campionato contro il Leicester e contro il Milan in Champions League: “Da quando è tornato ha sentito che fosse ha sottovalutato il decorso post operatorio. Avvicinandosi alla partita lo stress gli ha causato dei problemi e quando ha parlato col medico gli ha detto che doveva prendersela comoda. Tornerà presto ma non così presto come vorrebbe. Ci sentiamo ogni giorno e ogni volta mi dice di voler tornare. La salute è più importante, per questo motivo il club, Antonio e lo staff medico hanno preso questa decisione. Non conosciamo i tempi di recupero. Il dottore ha un’idea ma è più che altro una questione di come Antonio si sente. L’operazione non è stata semplice, Antonio non al 100% non è Antonio”.

Foto: sito ufficiale Inter